Juventus, non solo Icardi: altri top player per rinforzare l’attacco

La Juventus guarda già alla prossima stagione. I bianconeri sono in lotta per tutti i trofei, ma non smettono di progettare le annate seguenti. Attualmente il ds Fabio Paratici guarda con interesse al reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i campioni d’Italia starebbero continuando a seguire gli sviluppi dell’avventura di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’argentino, il cui cartellino resta di proprietà dell’Inter, potrebbe non essere riscattato dai francesi, dando una chance ai piemontesi. Tuttavia, secondo quanto riportato dallo stesso Tuttosport e dal Daily Mail, la Juventus avrebbe già individuato altri due possibili rinforzi per l’attacco: si tratta del bomber brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus e della punta del Lipsia Timo Werner. I contatti proseguono.