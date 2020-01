Juventus, non solo Kulusevski: ecco il colpo da 50 milioni per dimenticare Haaland

Non solo Kulusevski. La Juventus, in queste ore, è scatenata sul mercato, mettendosi alla ricerca di un attaccante per lasciarsi alle spalle la beffa Haaland, passato al Borussia Dortmund. I bianconeri, stando alle ultime notizie, sarebbero pronti al colpo da 50 milioni di euro.

IDEA – L’ultima idea è quella che porta al giovane attaccante del PSV Eindhoven Donyell Malen. Il classe 1999, in questa prima parte di stagione, si è messo in luce a suon di gol, catturando su di sé l’attenzione di numerosi club di tutta Europa.