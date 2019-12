Juventus, non solo Mandzukic: ecco un altro giocatore in partenza

Non solo Mario Mandzukic, in casa Juventus ecco un altro addio molto vicino. Si tratta di Daniele Rugani, oramai ai margini delle gerarchie di Maurizio Sarri. Già ad un passo dall’addio la scorsa estate, il difensore accostato a più riprese al Milan, sarebbe nella lista della spesa del Leicester per la sessione invernale. Le Foxes starebbero preparando un’offerta intorno ai 20 milioni di euro per l’ex Empoli.

Lo afferma il Telegraph che aggiunge altri rumors alla vicenda sottolineando come il calciatore rischi seriamente il taglio anche dalla lista Champions League. Con il ritorno di Giorgio Chiellini, infatti, Sarri dovrebbe decidere chi, tra i difensori, eliminare. Demiral sembra favorito. Rugani è vicinissimo all’addio.

