Juventus, non tramonta la pista Aouar: tra prezzo e contatti, il punto

La Juventus continua a pensare ad Aouar, tra prezzo e contatti

La Juventus potrebbe affrontare un’estate di profondo rinnovamento. Molto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League e dalla conquista della Coppa Italia, ovvero gli ultimi obiettivi rimasti alla squadra di Pirlo. Il cambiamento coinvolgerà, chiaramente, anche la squadra, che verrà riorganizzata in ogni reparto, dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo, che quest’anno ha ampiamente deluse le aspettative.

IL PIANO PER AOUAR - La dirigenza vorrebbe investire in una pedina di qualità e prospettiva, come Houssem Aouar, fantasista del Lione da tempo nei radar dei bianconeri. Come riporta Calciomercato.com, gli ultimi contatti veri e propri sono avvenuti intorno a gennaio e lo sviluppo negativo della stagione avrebbe frenato la Juve nell’approfondire la trattativa. Pista dunque attualmente bloccata per Aouar, che rimane un osservato di lusso dei bianconeri e che per il quale il Lione chiede 50 milioni di euro.