Juventus, non tramonta Vlahovic: ecco le strategie

La Juventus continua a lavorare sul mercato, non solo a centrocampo dove l’obiettivo numero uno è Locatelli, ma anche per rinforzare il reparto offensivo. La strategia dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, in bilico tra la permanenza e l’addio. Nel caso in cui dovesse lasciare Torino, il club bianconero potrebbe far partire l’assalto per un big, come Dusan Vlahovic, gioiello della Fiorentina, che Commisso si tiene stretto anche se conscio della volontà del giocatore di voler sbarcare in un top club.