Juventus, nuova doppia idea di mercato per il centrocampo

I bianconeri a caccia di rinforzi

Redazione ITASportPress

Nonostante la ripresa in campionato, la Juventus non convince per gioco e per risultati. Il recente 4-0 subito dal Chelsea in Champions League ha mostrato la necessità in casa bianconera di qualche rinforzo soprattutto in mezzo al campo.

Per questa ragione sono tornate prepotenti alcune sirene di mercato.Su tutte quella relativa ad Axel Witsel che resta un'idea dei bianconeri ormai da diverso tempo. In scadenza di contratto col Borussia Dortmund, il belga è un profilo che piace alla società torinese specie nel caso in cui - come probabile - non dovesse arrivare il rinnovo con i gialloneri. Come scrive 'Tuttosport', la Juventus dovrà sfidare il Newcastle per potersi assicurare l'esperto calciatore.

Ma non è tutto. Witsel, infatti, non sarebbe l'unico profilo seguito. La Juventus potrebbe ingaggiare, sempre a parametro zero, anche un altro calciatore. Si parla di Boubacar Kamara, centrocampista dell'Olympique Marsiglia da tempo anche nel mirino del Milan. Le due piste restano molto valide. Le prossime settimane potranno dire qualcosa in più relativamente alle possibili operazioni.