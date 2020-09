Juventus, nuova ipotesi per Khedira: spunta il Psg

La Juventus sta cercando di sfoltire la rosa. Dopo Matuidi e Higuain il prossimo elemento dovrebbe essere Sami Khedira. Il centrocampista aveva di recente parlato di voler provare a ritagliarsi il proprio spazio ma non gli verrà data occasione. Ecco perché le parti stanno cercando una soluzione che possa accontentare entrambi.

Khedira, spunta il Psg

Per il giocatore tedesco si era parlato di buonuscita, ma anche di Manchester United interessato, fatto che avrebbe potuto agevolare e velocizzare le operazioni tra lui e la Juventus. Al momento, però, tutto pare bloccato. In una situazione di quasi stallo, pare esserci una nuova ipotesi che porterebbe Khedira in Francia, più precisamente al Paris Saint-Germain. Secondo Sky, il club parigino potrebbe farsi avanti. Il centrocampista ha nel connazionale Tuchel, mister dei francesi, uno dei principali sponsor. Restano da capire modalità e tempistiche. Sicuramente il giocatore dovrà risolvere prima con la Juventus e solo dopo accordarsi con un altro club.

VIKY VARGA INCANTA IN BIKINI