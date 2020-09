Juventus, nuova ipotesi per l’attacco: la chiave è… Douglas Costa

Edin Dzeko, Luis Suarez o… Alvaro Morata. Sono questi i tre nomi al vaglio della Juventus per prendere il posto da centravanti della squadra nella prossima stagione. I bomber hanno tutti grande stima da parte della società torinese che in queste ore starebbe decidendo quale mossa fare e su chi veramente puntare. Il nome dello spagnolo, in questi giorni, ha preso nuovamente quota.

Morata: la chiave è Douglas Costa

Alvaro Morata potrebbe essere un cavallo di ritorno vincente. Garanzia di gol e giovane età farebbero di lui il tassello perfetto per il reparto avanzato. Un unico problema: convincere l’Atletico Madrid a privarsene. In tal senso, rientrerebbe il nome di Douglas Costa, arma per trovare l’accordo con gli spagnoli. L’idea della Juventus è quella di inserire il brasiliano magari in uno scambio o con una formula che possa portare dei benefit ad entrambi i club. Nelle prossime ore potrebbe svilupparsi la trattativa. Dzeko e Suarez permettendo…

