Juventus, nuovo colpo di mercato approvato da Cristiano Ronaldo ma è un ex Inter…

La Juventus si muove con largo anticipo in vista della sessione di mercato estiva. I bianconeri sono a lavoro per un colpo in difesa, o meglio, sulla fascia sinistra.

Stando a quanto riportato da Don Balon, la Vecchia Signora pare aver già messo le mani su un nuovo acquisto per la prossima stagione. Accordo di massima col Porto per Alex Telles, laterale brasiliano ex Inter. Il giocatore sarebbe un profilo molto apprezzato anche da Cristiano Ronaldo e le cifre dell’intesa con i lusitani si aggirerebbero intorno ai 25 milioni di euro. Telles è in scadenza di contratto con i Dragoes nel 2021 senza possibilità di rinnovo. Paratici, in tal senso, si è portato avanti e spera di chiudere.