Juventus, nuovo nome il centrocampo: ha già giocato in Serie A

33 presenze, un gol e un assist. Titolare anche nella finale di Champions League, terminata, purtroppo per lui, fra le lacrime. Leandro Paredes torna ad essere un obiettivo di mercato della Juventus. Dopo aver lasciato l’Italia nel 2017 per andare allo Zenit dalla Roma, l’argentino potrebbe tornare in Serie A, questa volta a vestire il bianconero della squadra di Torino.

Juventus: Paredes per il centrocampo

Come riporta Sky, Paredes, che dal gennaio del 2019 milita nel Paris-Saint Germain, col quale si è legato per quattro anni, sarebbe l’obiettivo possibile della Juventus. Il classe 1994 piace da tempo alla dirgienza bianconera ma molto dell’operazione dipenderà anche dal club parigino a da mister Tuchel. La potenziale trattativa andrà avanti solo a determinate condizioni, con la conferma o l’esonero del tecnico dei francesi come priva variabile. Per il giocatore potrebbero servire almeno 30 milioni. Il Psg lo pagò circa 50.

