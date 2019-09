Juventus, nuovo obiettivo di mercato: Paratici pronto l’assalto

La Juventus pensa al presente ma con uno sguardo al futuro, specialmente se si tratta di calciomercato. Ecco perché la nuova idea per il 2020 è un parametro zero dalla Premier League e più precisamente dal Tottenham.

Toby Alderweireld è tornato nel mirino della Vecchia Signora e, stando a quanto riporta Tuttosport, Fabio Paratici sarebbe pronto all’assalto. Il centrale degli Spurs, all’occorrenza anche terzino, piace però anche ad altre squadre tra cui Roma e Manchester United. L’idea che porta al classe 1989 è quella di abbinare a giovani come Demiral e de Ligt un profilo di esperienza oltre a Bonucci e Chellini. Alderweireld va in scadenza con il Tottenham il prossimo 30 giugno e percepisce 4.5 milioni di euro all’anno. La Juventus starebbe valutando di orchestrare per il belga un’operazione simile a quella per Aaron Ramsey, bloccato già nello scorso gennaio e annunciato ancora in inverno.