Juventus, l’Atletico Madrid punta un pupillo di Allegri: le ultime dalla Spagna

L'Atletico Madrid punta un giocatore della Juventus: Diego Simeone vuole Adrien Rabiot. Il Cholo ha messo nel mirino il centrocampista francese, ritenuto ideale per il gioco della sua squadra. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, l'ex Paris Saint-Germain ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024. Le parti hanno intavolato i discorsi per il rinnovo del contratto, ma l'inserimento dell'Atletico Madrid potrebbe cambiare gli scenari. Diego Simeone pensa quindi a un colpo a parametro zero in vista della prossima estate. Attualmente, Adrien Rabiot guadagna 7,5 milioni di euro alla Juventus ed è un pallino di Massimiliano Allegri, che gli ha affidato anche la fascia da capitano nelle ultime partite.