Juventus, obiettivo attaccante: due top nel mirino ma ci sarà un sacrificato…

Indipendentemente dal futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la Juventus è a lavoro per cercare un attaccante che possa rinforzare il reparto nella prossima stagione. Fabio Paratici cerca una punta per la prossima estate. Uno dei nomi sul taccuino del d.s. bianconero è certamente quello di Mauro Icardi per il quale ci sarebbe un vero e proprio intrigo di mercato che potrebbe coinvolgere diversi calciatori.

Le alternative al bomber argentino, però, non mancano. Infatti, resta viva più che mai anche la pista che conduce a Moise Kean, che a fine stagione potrebbe tornare all’Everton, con i Toffees pronti a trattare una sua cessione. Anche in questo caso la Vecchia Signora cercherebbe di trovare la soluzione giusta per l’affare e potrebbe pensare di inserire una contropartita. In tal senso i nomi di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey o Douglas Costa sono i più quotati. Attenzione anche a Milik. L’ex Napoli, ora al Marsiglia, sta facendo bene e il club non lo svenderà, ma il fatto che possa liberarsi ad appena dodici milioni è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Secondo Tuttosport, la Juventus è molto attenta a queste due situazioni…