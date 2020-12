Juventus, obiettivo attaccante: Paratici sceglie tra due bomber

La Juventus torna nelle zone alte della classifica e non intende fare alcun passo indietro. La Vecchia Signora è tornata a brillare e segnare a raffica, merito anche di un attacco ritrovato con Cristiano Ronaldo e Morata in grande forma e Paulo Dybala di nuovo in gol.

Tre fuoriclasse che, però, non bastano per disputare tutta la stagione con un calendario così fitto di impegni. Ecco perché i bianconeri, nelle vesti di Fabio Paratici, sono alle ricerca di una punta per completare il reparto, meglio se a prezzo di saldo. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, i dirigenti starebbero lavorando su più fronti per regalare un attaccante a mister Pirlo durante il prossimo mercato di gennaio. Due ni nomi principali: Arkadiusz Milik, ai margini nel Napoli e con il contratto che scade a giugno, e Memphis Depay. Sono loro al momento i giocatori in cima alla lista dei bianconeri. Da capire se ci saranno margini di manovra per chiudere l’affare.