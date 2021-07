Juventus, obiettivo plusvalenza: dopo Romero, anche Demiral sul mercato

La Juventus vuole battere cassa: dopo Romero potrebbe toccare a Demiral

La Juventus ha da poco presentato ufficialmente il nuovo assetto dirigenziale con l’amministratore delegato Arrivabene e il direttore sportivo Cherubini, adesso è arrivato il momento di operare sul mercato. Perché anche se l’aumento di capitale da 400 milioni di euro servirà alla Vecchia Signora per tamponare le ferite finanziare provocate dalla crisi scatenata dal Covid, l’obiettivo sarà quello di vendere per comprare. In questa direzione, presto la Juve guadagnerà 16 milioni di euro, ovvero la cifra per il riscatto di Romero che, come scrive Calciomercato.com, l’Atalanta ha deciso di riscattare.