Juventus, offerti due giocatori per arrivare a Pogba

La Juventus torna alla carica per Paul Pogba. Dopo i tentativi andati a vuoto in estate, il club bianconero è pronto a presentare nuove offerte al Manchester United per acquistare il cartellino del centrocampista francese, approdato in Inghilterra nell’estate del 2016.

CONTROPARTITE – L’ultimo tentativo per ottenere il sì dei Red Devils sarebbe costituito dall’inserimento nella trattativa di due contropartite: Mario Mandzukic ed Emre Can. Sia il croato che il tedesco non rientrano più nei progetti della Juventus, che sarebbe ben disposta a privarsi dei loro cartellini liberandosi così di pesanti ingaggi. Lo United, al momento, non sembra però avere alcuna intenzione di privarsi di Pogba.