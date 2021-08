Juventus, oggi il sì di Locatelli. Le cifre dell’offerta bianconera

Previsto un incontro tra le parti alle 14.30

La Juventus oggi chiuderà positivamente l'affare Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sarà bianconero e Allegri sarà dunque accontentato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è previsto per le 14.30 un incontro con l’a.d. Carnevali che troverà ad attenderlo una delegazione bianconera al gran completo. Inizialmente la Juve aveva formulato questa offerta: prestito biennale per 5 milioni, obbligo di riscatto che scattava alla qualificazione Champions nella seconda stagione per 20, 7 milioni di bonus semplici ma non immediati, percentuale sulla rivendita del 25 per cento. Il giocatore era valutato complessivamente 32 milioni, ma con molte condizioni.