Juventus, operazione con il Napoli: pronto lo scambio di mercato

Mancano ormai solamente pochissimi giorni all’apertura ufficiale della sessione invernale di mercato, con i club di Serie A che stanno preparando le prime operazioni, Tra queste, potrebbe esserci un scambio tra Juventus e Napoli.

I NOMI – I bianconeri sarebbero infatti interessati ad Hysaj, pupillo di Sarri ai tempi in cui il tecnico ha guidato gli azzurri, mentre ai partenopei, ed in particolare al tecnico Gennaro Gattuso, piace De Sciglio. Ecco così che le due società sono al lavoro per soddisfare le rispettive esigenze.