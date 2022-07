Juventus, ora l’attaccante ma non solo: i due nomi caldissimi

Dopo gli arrivi di Di Maria, Pogba e Cambiaso, poi parcheggiato in prestito al Bologna per un anno, e quello ormai certo di Bremer. Ecco che la Juventus sposta le sue attenzioni agli altri reparti, o meglio, l'altro: l'attacco.

La squadra, infatti, si può e si deve ancora migliore nel pacchetto offensivo dove, non è un segreto, Allegri vuole un vice Vlahovic o uno che possa giocargli accanto. In tal senso, nelle ultime ore è il nome di Alvaro Morata ad essere tornato prepotentemente caldo. Per lui l'Atletico Madrid chiede ora 20 milioni. Non dato sapere se i Colchoneros vogliano davvero privarsi dello spagnolo, quello che è certo è che per farlo non scenderanno sotto quella cifra.