Juventus, Paratici: “Rakitic? Non ci interessa. Su De Ligt e Ronaldo…”

Non ci sarà la Juventus nel futuro di Ivan Rakitic. A chiudere alla possibilità, ai microfoni di ESPN, ci ha pensato il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici.

RAKITIC – “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic? E’ un grande giocatore, ma non ci interessa”.

DE LIGT – “Matthijs sta giocando molto bene, sono sicuro che presto diventerà il miglior difensore al mondo”.

CRISTIANO RONALDO – “Noi siamo felici di avere il miglior giocatore del mondo e, forse, anche della storia. I nostri tifosi non possono che essere contenti”.