Juventus, partito l’assalto per il centrocampista

Juventus al lavoro in sede di mercato. I bianconeri, chiamati a battere la concorrenza dell’Inter in campionato e con in testa l’obiettivo Champions League, vogliono regalare al tecnico Maurizio Sarri ulteriori rinforzi. In particolare, la Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un centrocampista di qualità.

PSG – Il primo nome sulla lista di Paratici sarebbe quello di Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain. La Juventus vorrebbe intavolare con i francesi uno scambio, inserendo nell’operazione Emre Can.