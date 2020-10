Juventus, passi avanti per il nuovo Cristiano Ronaldo…

La Juventus a caccia del nuovo Cristiano Ronaldo. Non si tratta di un nome molto conosciuto, non ancora almeno. Ma dal Portogallo sono sicuri che potrebbe seguire per davvero le orme di CR7. Si chiama Joelson Fernandes ed è un classe 2003.

Juventus su Joelson Fernandes

Come riporta il quotidiano A Bola, dalla scorsa estate, la Juventus ha dato il via ad un progetto di svecchiamento della propria rosa che potrebbe comprendere anche l’acquisto di quello che in patria è già paragonato a Cristiano Ronaldo. Parliamo del talento dello Sporting Lisbona Joelson Fernandes. Classe 2003, il giovanissimo calciatore è già stato attenzionato da diverse big d’Europa. Oltre all’Arsenal, al Liverpool, al Manchester City, all’Ajax, al Barcellona e al Psg, ci sarebbe anche la Juventus.