Juventus, pazza idea dalla Premier League ma con una cessione illustre…

La Juventus resta vigile sul mercato, in modo particolare sui possibili affare a parametro zero. Non solo il doppio possibile colpo dal Tottenham, dalla Premier League potrebbe arrivare anche un altro innesto di lusso.

Secondo Express, la Vecchia Signora starebbe pensando anche a David De Gea, portiere del Manchester United.

AFFARE – Il portiere spagnolo, infatti, ha il contratto in scadenza col Manchester Unitednel 2020 e finora non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo presentata dai Red Devils nonostante si tratti di una ricchissima offerta che lo renderebbe tra i “più ricchi” in assoluto della Premier League. Ecco perchè, già a gennaio, la Juventus potrebbe partire all’assalto di De Gea. Il suo possibile arrivo alla Juventus, molto probabilmente, presupporebbe la cessione di Szczesny, attuale numero uno del club di Torino. La sua cessione rappresenterebbe un’importante plusvalenza ed ecco perché i dirigentti bianconeri ci stanno seriamente pensando. Dopo Ramsey e Rabiot, l’ultima idea a costo zero si chiama De Gea.