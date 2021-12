Juventus, pazza idea di mercato: scambio stellare col Psg

I bianconeri potrebbero optare per una trattativa importante con i parigini: sul piatto un ex Serie A

Si infiamma il calciomercato invernale. Nonostante la finestra di trattative non sia ancora aperta ufficialmente, i rumors attorno alle big d'Europa sono già molti. Anche le indiscrezioni a proposito di possibili affari relativi alle squadre italiane non sono da meno e la Juventus è ancora una volta protagonista.

In vista di gennaio, infatti, i bianconeri potrebbero mettere in atto un'operazione importante con il Paris Saint-Germain. Dalle ultime indiscrezioni si parla di un possibile scambio tra Mauro Icardi e Arthur. Entrambi scontenti delle situazioni createsi nei rispettivi club, i due calciatori potrebbero scambiarsi le divise con l'argentino che passerebbe alla Juventus e il brasiliano al Psg. L'affare sarebbe, ovviamente, un prestito e con poche certezze di riscatto per il futuro da entrambe le parti.