Juventus, pazza idea di Paratici per gennaio: scambio con il Psg

La Juventus non si ferma e pensa già al mercato invernale. La Vecchia Signora punta a piazzare il colpo per gennaio. Tra esuberi e una rosa davvero lunga, ecco la soluzione ipotizzata da Fabio Paratici: uno scambio col Psg.

Tra i delusi per le scelte di Maurizio Sarri c’è certamente il centrocampista Emre Can. Fuori dalla lista per la Champions League, il tedesco ha mostrato il proprio disappunto nelle scorse settimane. Per gennaio, però, la sua situazione potrebbe cambiare con la Juventus intenzionata ad inserirlo in una trattativa con i campioni della Ligue 1. Nei piani dei bianconeri, come scrive Tuttosport, ci sarebbe un possibile scambio per arrivare all’esterno Thomas Meunier, classe 1991 belga. Il terzino piace da tempo e potrebbe diventare una buona occasione nel mercato invernale. Paratici è a lavoro per chiudere l’affare e dare un rinforzo a Sarri e, allo stesso tempo, accontentare Emre Can.