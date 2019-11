Juventus, pazza idea per il centrocampo

Juventus sempre con le antenne dritte in sede di mercato. In queste settimane al centro dell’attenzione è finito il caso Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che, dopo le ultime vicissitudini, potrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione. Sul piede di partenza potrebbe finire anche Allan, ritenuto fino a pochissimo tempo fa incedibile. Ed il club bianconero avrebbe già fiutato l’occasione, pronta a gettarsi a capofitto sul brasiliano in vista delle prossime sessioni di mercato. Un tentativo, secondo quanto raccolto, potrebbe essere infatti effettuato già a gennaio.