Juventus, pazza idea per l’attacco

E’ una Juventus che sogna in grande, quella attiva sul mercato in vista della prossima stagione. I bianconeri sarebbero infatti alla ricerca di un grande colpo in attacco da affiancare a Cristiano Ronaldo, così da rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

PAZZA IDEA – Secondo quanto raccolto da OkDiario, il club di Andrea Agnelli avrebbe messo nel mirino il centravanti del Real Madrid Karim Benzema, riformando così quel tandem offensivo che tanto bene ha fatto negli scorsi anni nella capitale spagnola.