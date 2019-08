Juventus, pazza proposta al Barcellona: scambio tra centrocampisti

Potrebbe avere del clamoroso la trattativa di mercato venutasi a creare tra Juventus e Barcellona nelle ultime ore. Il viaggio di Fabio Paratici in Spagna nella giornata di ieri non ha dato l’esito che tutti si aspettavano in casa bianconera. Il ds è partito per la Catalogna al fine dir incontrare la dirigenza blaugrana e provare a piazzare almeno uno dei giocatori in esubero, ma al momento le parti si sono lasciate con un nulla di fatto.

Paratici avrebbe offerto Rugani in cambio del terzino classe 2000 Miranda ma, a sorpresa, le due società avrebbero intavolato un discorso completamente diverso: un pazzo scambio tra centrocampisti che potrebbe aiutare anche in ottica bilancio. Ivan Rakitic per Emre Can: è questa l’idea di Juventus e Barcellona. Il croato non rientra tra le prime scelte di Valverde e la Vecchia Signora ci sta provando. Stando a quanto riporta Tuttosport, nonostante le parti non abbiano trovato accordo sulle valutazioni, l’ipotesi dello scambio è tutt’altro che impossibile. Emre Can in blaugrana e Rakitic a Torino. Gli ultimi giorni di mercato possono diventare bollenti…