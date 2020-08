Juventus, pazzo scambio di mercato col Liverpool: Douglas Costa nell’affare per un big

La Juventus studia le mosse di mercato in vista della prossima stagione. Non solo l’attacco, per i bianconeri sembra essere il centrocampo il reparto dove avverranno diverse modifiche. In modo particolare la società è alla ricerca di un calciatore che possa dare equilibrio alla squadra e, allo stesso tempo, soddisfare i criteri tecnici di Sarri. In tal senso, come riporta calciomercato.it, la Vecchia Signora potrebbe pensare ad uno scambio con il Liverpool campione d’Inghilterra.

Juventus, Douglas Costa per Fabinho

Da quanto si apprende, Douglas Costa potrebbe essere usato come pedina di scambio per consentire alla Juventus di mettere le mani su Fabinho. Il giocatore, che fa parte della scuderia di giocatori assistiti dal noto agente Jorge Mendes, sarebbe il nome nuovo per il mercato bianconero. In casa Liverpool sembra sempre più vicino l’acquisto di Thiago Alcantara che dunque prenderebbe proprio il posto del brasiliano nello scacchiere di Klopp.

Il centrocampista è valutato circa 50 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi novelmente con l’inserimento del cartellino di Douglas Costa, valutato sui 30 milioni. L’esterno brasiliano, ora infortunato, sarebbe per Klopp una buona alternativa a Salah.

