Juventus, per avere Di Maria Cherubini ha un asso nella manica

Il 34enne Di Maria ha origini italiane ed è soprannominato El Fideo: lo spaghetto, con evidente riferimento al suo fisico gracile e minuto

Angel Di Maria ieri sera ha mandato da solo al tappeto la difesa dell'Italia. Una prestazione sontuosa dell'argentino che lo riporta ai bei tempi. La Juventus è pronta all'assalto e il responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini dopo un primo affondo la scorsa settimana vuole chiudere il cerchio con Jorge Mendes visto che El Fideo, lo spaghetto con evidente riferimento al suo fisico gracile e minuto, ha ormai deciso di tagliare i ponti con il Psg e sembra sempre più convinto di sposare la causa juventina. Resta un margine di differenza sul piano economico, ma le distanze si stanno riducendo. In questi giorni è stato corteggiato anche dal Manchester United, con il nuovo tecnico Ten Hag pronto a dargli un ruolo importante nel suo progetto. Ma il nazionale albiceleste è attratto dall’idea di giocare in Italia, la terra dei suoi avi. Con una maglia da titolare (in attesa del completo recupero di Federico Chiesa) ha tutto per meritarsi un posto anche al Mondiale in Qatar. La Juventus insomma è in pole grazie anche alle origini del calciatore ex Rosario Central che approdò in Europa accasandosi al Benfica sua prima casa che gli ha permesso di vincere.