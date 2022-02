Juventus, per Dybala spunta una nuova pista dalla Premier League…

Il Tottenham starebbe osservando la situazione del 10 bianconero

Parliamo del nuovo Tottenham made in Italy di Paratici e Conte, due ex che avrebbero messo nel mirino proprio Paulo Dybala. Come riporta TEAMtalk, anche gli Spurs starebbero seguendo con particolare attenzione l'evolversi del caso legato alla Joya. La priorità dell'attaccante argentino resta il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con la Juventus, ma ancora fra le parti non è stato trovato un accordo e in caso di stop definitivo alle trattative, il club di Premier League potrebbe farsi avanti. Dal massimo torneo inglese, ricordiamo, ci sarebbe stato anche un accenno di interesse da parte del Liverpool. Insomma, le alternative alla Juve non mancano...