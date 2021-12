Juventus, per gennaio c’è anche Cavani in lista

La Juventus a caccia di un attaccante

La Juventus intende acquisire l'attaccante del Manchester United Edinson Cavani a gennaio. Secondo Tuttosport, il club torinese sarebbe interessato ad ingaggiare il 34enne uruguaiano quando si aprirà il mercato della sessione invernale. L'ex Napoli è interessato a cambiare squadra e la Juve potrebbe essere una validissima soluzione per chi non trova più spazio in Premier League. Cavani ha segnato un gol in otto presenze con il Manchester United in questa stagione. La Juventus segue anche Mauro Icardi del PSG.