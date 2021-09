Juventus, per il centrocampo del futuro è corsa a due

Due nomi per il reparto di mezzo dei bianconeri

In tal senso, prosegue la ricerca di un centrocampista che possa dare quel qualcosa in più alla squadra di Allegri. L'indiziato numero uno per rinforzare il pacchetto di mediana è sempre Tchouameni del Monaco, giocatore molto chiacchierato nelle ultime settimane. Il calciatore 21enne però è molto richiesto in Europa dove anche il Chelsea è parso molto interessato al suo acquisto. Ecco perché, per evitare aste, secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera si starebbe guardando intorno. In tal senso, l'alternativa in mezzo al campo non sarebbe un nome del tutto nuovo. Il belga Axel Witsel sarebbe l'obiettivo primario in caso di troppa concorrenza per Tchouameni.