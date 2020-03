Juventus, per il dopo Pjanic c’è un pupillo di Sarri

Potrebbe presto volgere al termine l’avventura di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Il centrocampista, che nelle ultime settimane ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Maurizio Sarri, potrebbe volare in estate in Francia, dove ad attenderlo c’è il Paris Saint-Germain. Per sostituirlo, i bianconeri avrebbero concentrato le loro attenzioni su un vecchio pupillo dell’ex tecnico del Napol.

JORGINHO – La Juventus avrebbe infatti pensato a Jorginho, attualmente in forza al Chelsea e avuto alle proprie dipendenze da Sarri sia durante l’esperienza all’ombra del Vesuvio sia in quella ai blues.

