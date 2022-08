Juventus, per Kostic si fa sul serio ma c’è uno scoglio

Dopo la risposta negativa di Dries Mertens di venire alla Juventus, la dirigenza bianconera ha scelto la soluzione alternativa che porta in Germania. L'obiettivo di mercato è da più giorni Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Per il nazionale serbo, che Allegri piazzerà sulla corsia di sinistra bianconera, sono stati avviati i contatti con il club tedesco che ha anche un dialogo aperto con gli inglesi del West Ham che hanno offerto 15 milioni di euro più bonus. La Juventus per il mancino ventinovenne ha stanziato 8 milioni di base con una scaletta per arrivare a 10 milioni. Ma per battere la concorrenza e consentire a Kostic di vestire il bianconero e ritrovare il compagno di nazionale Vlahovic, la Juve si spingerà oltre presentando una seconda offerta di 12 milioni netti. Da valutare se con bonus o meno ed è questo il crocevia che farà spostare il serbo da una parte all'altra. Sarà Premier o Serie A? L'agente Alessandro Lucci tiene aperte le due porte ma poi spetterà al club tedesco e al serbo decidere.