Juventus, per la fascia sinistra c’è Emerson Palmieri…

Possibilità di mercato per i bianconeri

I nomi più caldi sono essenzialmente due: Emerson Palmieri e Mathias Oliveira del Getafe. Per quanto riguarda il primo, attualmente in prestito al Lione ma di proprietà del Chelsea, non si tratta certo di una novità. L'italiano è osservato da tempo e dopo diverse finestre di trattative, la Vecchia Signora potrebbe davvero tentare l'affondo concreto. Per quanto concerneil secondo nome, invece, maggiore concorrenza dato che Oliveira è anche sul taccuino di Giuntoli, dirigente del Napoli.