Juventus, per la panchina Agnelli ha una poltrona per tre

La dirigenza bianconera deve sciogliere il rebus allenatore

La conquista ieri sera del pass per la Champions League, ha evidenziato alla Juventus che il progetto-Pirlo non è naufragato. Anzi tutt'altro il tecnico si è anche confermato per la prossima stagione , ma a adesso la parola passa ad Andrea Agnelli. La stagione dove tutti hanno commesso errori, alla fine si è chiusa meglio di quanto si potesse pensare la scorsa settimana. La Coppa Italia e l'accesso alla Champions hanno messo qualche dubbio alla proprietà bianconero sul tecnico della stagione 2011/12.

TRE PER UNA POLTRONA - Non solo Pirlo attende novità perchè anche il ds Paratici ha il contratto in scadenza a fine giugno. Se non sarà confermato l'allenatore, Agnelli ha messo in lista fior di tecnici: Max Allegri e Zinedine Zidane sono in pole. Il primo ha lasciato la Juve due anni fa per diverse visioni sul progetto ma potrebbe riaprire la porta della Continassa e tornare 24 mesi dopo. Zizou lascerà il Real Madrid e con la Juve in Champions accetterebbe di allenare i bianconeri. Difficile che si prenda un anno sabbatico sapendo che dopo il Mondiale in Qatar del dicembre 2022, potrebbe prendere il posto di Deschamps preferendo la Francia alla Juve.