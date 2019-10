Juventus, per l’attacco torna di moda un vecchio flirt

Juventus sempre con le antenne dritte in sede di mercato. I bianconeri, come raccolto da Tuttosport, sarebbero tornati a mettere nel mirino l’attaccante del Genoa Christian Kouamé, giocatore già cercato in estate e che ha recentemente prolungato il proprio contratto con i liguri fino al 2023. L’ivoriano si è reso fin qui protagonista di un ottimo avvio di stagione, mettendo già a segno quattro reti in campionato. La gara che opporrà la Juventus ai rossoblu nella serata di domani potrebbe essere l’occasione giusta per un primo approccio tra le parti.