Juventus, piace Cristante: due contropartite per convincere la Roma

In attesa di comprendere quali saranno gli sviluppi di questa stagione, le varie squadre preparano già le mosse per rinforzarsi in vista della prossima annata. Anche la Juventus non fa eccezione: i bianconeri hanno già chiaro in quale reparto tentare di migliorare. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, uno dei profili più graditi sarebbe quello di Bryan Cristante. Il centrocampista italiano ha disputato una buona stagione con la maglia della Roma, attirando anche l’interesse dei campioni d’Italia in carica. La Juve sta cercando di inserire due contropartite tecniche per convincere i giallorossi a cedere il loro gioiello: si tratterebbe di Federico Bernardeschi e Rolando Mandragora.