Juventus, piace un esterno di difesa che Sarri conosce molto bene

In questo momento, conclusa l’operazione Mandzukic-Qatar, la proprietà della Juventus è vendere (Perin, Rugani, Emre Can e Pjaca in uscita), ma il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici tiene d’occhio con grande attenzione anche il mercato in entrata. Possibile che si vada ad investire per un esterno sinistro, che possa alternarsi ad Alex Sandro, e il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri, ex Roma e ora al Chelsea, quindi già allenato da mister Sarri per la conquista della scorsa Europa League. I blues a gennaio potranno ricominciare a fare mercato, chissà se le porte girevoli riguarderanno anche il Nazionale italiano, 25enne, in prestito con obbligo di riscatto. A lui gradirebbe un ritorno in Italia, la Juventus ci prova.

JUVE, ASSALTO ANCHE A UN CENTROCAMPISTA