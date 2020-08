Juventus, Pirlo cambia obiettivo di mercato: nome nuovo il centrocampo

La Juventus cambia strategia sul mercato su volontà di Andrea Pirlo. Potrebbero esserci novità per il centrocampo bianconero con l’addio all’obiettivo Jorginho del Chelsea e l’affondo su un giovane italiano che ha già grande esperienza in Serie A.

Juventus: Pirlo vuole Locatelli

L’arrivo di Andrea Pirlo ha rivoluzionato i piani della Juventus. Inevitabile pensare al mercato e a quanto sta accadendo in casa bianconera con l’addio di Pjanic e Matuidi e quello possibile di Khedira e l’arrivo di giovani come Arthur e Kulusevski. Ecco perché, secondo alcuni rumors, la Vecchia Signora starebbe abbandonando del tutto la pista Jorginho del Chelsea. Al suo posto, su indicazione del nuovo tecnico, la società starebbe puntando su Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è un vecchio pallino dei bianconeri, e rispetto a Pjanic garantirebbe tempi di gioco migliori e più facilità nel recupero del pallone in fase difensiva. I rapporti con il club neroverde sono ottimi e qualcosa potrebbe muoversi con l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

