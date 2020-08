Juventus, Pirlo chiama Dzeko: il contenuto della telefonata

Juventus a caccia di un numero 9 da inserire nel tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Edin Dzeko sembra essere il prescelto. In tal senso, come riporta il Corriere dello Sport, mister Andrea Pirlo sarebbe intervenuto in prima persona con una telefonata.

Pirlo chiama Dzeko

Quasi certo l’addio di Gonzalo Higuain, la Juventus vuole chiudere al più presto per un centravanti. Dopo l’ipotesi Milik, ecco la svolta Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma è il prescelto e per fare in modo che l’operazione vada in porto è intervenuto anche Andrea Pirlo. Il neo tecnico della Vecchia Signora avrebbe telefonato in prima persona il centravanti. Poche parole, ma di grande importanta. Un attestato di stima con un concetto molto semplice: “Sei un campione”. Da capire, adesso se l’intervento del mister porterà i frutti desiderati con le due società che devono trovare l’accordo.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE