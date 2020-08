Juventus, Pirlo chiama il bomber per affiancare Cristiano Ronaldo: è un grande ex bianconero

La Juventus pensa alla prossima stagione e sotto la guida attenta di Andrea Pirlo, neo allenatore bianconero, traccia le linee guida del prossimo mercato. Obiettivo: rinforzare la rosa con colpi precisi ma allo stesso tempo “far fuori” chi non è strettamente necessario.

Juventus: Pirlo vuole Morata

Non solo Jimenez del Wolverhampton e Milik del Napoli. In orbita Juventus torna di moda Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Il centravanti è un ex conoscenza per la Juventus che lo aveva già salutato nell’estate del 2016. Il centravanti si trova ora in Spagna in maglia Colchoneros dove sta facendo molto bene. Per questo, Pirlo lo vedrebbe come un valido eredo di Gonzalo Higuain, destinato a dire addio.

Secondo Tuttosport, Fabio Paratici, dopo essersi confrontato con Pirlo, starebbe continuando a lavorare su più tavoli in merito all’attacco. L’ultima ipotesi è quella che porta all’ex bianconero. nella trattativa potrebbe rientrare anche Federico Bernardeschi. Morata si trova molto bene in Spagna ma come noto sua moglie Alice è molto legata all’Italia essendo originaria di Venezia. Non è da escludere che la trattativa, a Champions League conclusa per gli spagnoli, possa davvero essere imbastita.

