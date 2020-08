Juventus, Pirlo vuole De Paul: si accende la sfida con l’Inter

La Juventus riparte da Andrea Pirlo. L’ex centrocampista, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, è il nuovo tecnico della Vecchia Signora, rimpiazzando così l’esonerato Maurizio Sarri. I bianconeri non perdono tempo e preparano anche nuovi importanti innesti per puntellare la rosa.

DUELLO

Il primo nome sulla lista è quello di Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino è da due stagioni il grande trascinatore dell’Udinese, guidando il club friulano a suon di gol e assist decisivi per ottenere la salvezza. La Juventus sarebbe pronta a farsi avanti, secondo quanto riportato da “Il Giornale”. In caso di offerta concreta si prefigurerebbe un vero e proprio derby di mercato tra i bianconeri e l’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, hanno messo nel mirino De Paul e sarebbero in pole position.