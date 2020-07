Juventus, pista a sorpresa per l’attacco: l’assist arriva… dal Manchester City

Potrebbe arrivare dal Manchester City l’assist per il mercato della Juventus. In casa inglese, infatti, si può contare su un reparto avanzato di altissimo livello dove, però, non tutti sono estremamente contenti. Mahrez, Aguero, Sterling e Gabriel Jesus. In quattro, fino ad ora, hanno segnato la bellezza di 82 gol, senza contare l’apporto di giocatori offensivi del calibro di Kevin De Bruyne. Ed è proprio uno di questi giocatori che, in qualche modo, può aiutare la Juventus ad intervenire sul mercato con un colpo ad effetto.

Juventus, Aguero ti ‘regala’… Gabriel Jesus

Come scrive il Daily Mirror, infatti, Aguero rappresenta il capocannoniere della squadra e nonostante una scadenza di contratto al 2021, potrebbe rinnovare e, in un certo senso, costringere un compagno ad andare via. Infatti, il tabloid inglese scrive come il Kun sia vicino al rinnovo per almeno un’altra stagione e questo potrebbe voler dire meno spazio per Gabriel Jesus. Sul brasiliano sono tanti i rumors di mercato. Uno di questi lo accosta proprio alla Juventus. Il numero 9 potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Manchester. Soprattutto senza Champions League. La Vecchia Signora ci pensa e potrebbe affondare il colpo…



