Juventus, Pjanic accetta il Barcellona: si decidono le contropartite

Miralem Pjanic non è mai stato così vicino al Barcellona. Il centrocampista della Juventus avrebbe accettato l’offerta dei catalani e ora aspetta l’accordo tra le due società.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il bosniaco sarà blaugrana nella prossima stagione. Resta da capire che tipo di accordo prenderanno i due club. La Juventus chiede Arthur che, però, ha di recente affermato di voler restare alla corte di Messi e compagni. Le alternative sul piatto potrebbero, dunque, essere Arturo Vidal o Ivan Rakitic che non vengono valutati economicamente come Pjanic (per lui almeno 60 milioni). Nell’operazione potrebbero rientrare anche i nomi di Semedo, così come quelli di Alena ed Emerson, entrambi in prestito al Betis. Le società discutono ma una cosa pare certa: Pjanic è sempre più lontano da Torino.