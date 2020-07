Juventus, Pjanic è soltanto l’ultimo: le cessioni dei top player degli ultimi anni

In casa Juventus sono degli affaristi nati. La fortuna del club piemontese negli ultimi anni sta anche nel saper rivendere giocatori precedentemente acquistati per poco, generando importanti plusvalenze da reinvestire nel mercato. Andiamo a vedere i giocatori che hanno riempito le casse dei bianconeri con la propria cessione.

Kingsley Coman è stato ceduto ai tedeschi del Bayern Monaco nel corso dell’estate 2015 per 29 milioni di euro totali, in seguito ad un prestito biennale. Il giocatore francese era arrivato in Italia dal Psg a titolo gratuito, dopo che era scaduto il contratto con i parigini. In questo caso la plusvalenza per la Juventus è stata netta, dal momento che non aveva spesso nulla per acquistare l’attaccante classe 1996.