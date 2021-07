Juventus, Pjanic si avvicina e intanto spunta il like su Instagram

Proseguono i contatti con il Barcellona, da parte della Juventus. L'idea è quella di riavere a centrocampo Miralem Pjanić.

La voglia di ritornare in Italia da parte di Miralem Pjanić non è mai stata segreta. L'avventura al Barcellona non è stata certo entusiasmante e con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, Pjanić vorrebbe tornare a vestire la maglia bianconera.