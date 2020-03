Juventus, Pogba e i continui messaggi d’amore: ecco cosa succederà in estate

Il coronavirus rischia di far saltare il suo ritorno in campo, ma Paul Pogba è potenzialmente tornato. Il centrocampista del Manchester United ha superato i problemi fisici che lo hanno fermato nelle ultime settimane, e prepara il ritorno sul terreno di gioco compatibilmente con quanto accade nel mondo.

Ma a tenere banco non è solo il suo stato di forma e le sue condizioni fisiche, bensì il suo futuro. Non è certo un segreto che Pogba sia corteggiatissimo da Real Madrid e Juventus e che lo stesso giocatore abbia manifestato più volte, anche per dichiarazioni del suo procuratore Mino Raiola, la volontà di cambiare aria. Con il contratto in scadenza nel 2021, il centrocampista potrebbe pensare ad una big del calcio europeo. In Inghilterra sono certi che Pogba rinnoverà il proprio contratto con i Red Devils, ma solo per vedere la società inglese avere una posizione di maggiore forza per una sua possibile cessione in estate. Come evidenzia Tuttosport, Pogba continua a mandare messaggi d’amore sia alla Juventus che al Real Madrid, tramite chat private con gli ex compagni di squadra bianconeri e alcuni contatti tra le merengues. Un flirt continuo che potrebbe portare a maggiori sviluppi in estate. La Vecchia Signora è pronta a riportare il Polpo a casa.