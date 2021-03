Juventus, Pogba è possibile ma solo con uno scambio: il big scelto per dire addio ai bianconeri

Paul Pogba e la Juventus, un amore che sembra tutto tranne che passato. Il continuo accostamento tra le parti è destinato ad andare avanti soprattutto ora che il Polpo vede il suo contratto con il Manchester United andare verso la scadenza (ora al 2022).

Le recenti parole di Mino Raiola sul suo assistito, inoltre, hanno riacceso i riflettori sul possibile futuro del centrocampista sul quale tanti club sono molto attenti. Secondo quanto si apprende anche da Tuttosport, la dirigenza bianconera potrebbe ipotizzare uno scambio per arrivare al giocarore francese.

In ballo ci sarebbe il destino di un big: Paulo Dybala. La Joya non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus e nel caso dovesse continuare a dire di no in estate finirebbe per forza di cose sul mercato. Nel 2019 lo stesso 10 biancnero disse di no allo United e adesso la questione potrebbe tornare di moda, magari proprio con uno scambio con Pogba…